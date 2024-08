Belen Rodriguez appare in mutande sulla copertina i lettori furiosi | Questo è un vero schifo È polemica

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 30 agosto 2024) Piovono critiche su Riccardo Signoretti. Il giornalista, direttore del settimanale Nuovo, è stato bersagliato dagli utenti dei social per la scelta, che si è rivelata decisamente poco saggia, di pubblicare una foto ‘hot’ dinel prossimo numero della rivista., infatti, si vede la showgirl argentina,similmente, in giro per le strade di Milano. Ma, complice probabilmente una folata di vento, le si alza la gonna, lasciandole scoperte le. Come un felino, il fotografo non si è perso lo scatto. E Signoretti, consapevole che una foto-scandalo ditipo potesse generargli un enorme ritorno d’immagine, ha deciso di piazzarla