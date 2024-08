Avellino Basket buona la prima Sabatino suona la carica

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di venerdì 30 agosto 2024) Tempo di lettura: 2 minutiNell’allenamento congiunto contro la Virtus Cassino, la formazione dell’si è imposta con il punteggio di 86-62 (24-8; 21-26; 21-15; 20-13). Al termine di ogni quarto di gioco il punteggio è stato azzerato. Venerdì i biancoverdi saranno di scena a Napoli, al PalaBarbuto alle 20.00, per affrontare il Napoli. A commentare il match a fine partita è stato Antonino. Il play ha parlato anche di questa nuova esperienza in Irpinia. “E’ sembrata una sorta di déjà vu, qui ho tanti ricordi ed è stata anche una scelta di cuore accettare la proposta di. Sono in una società che vuole fare bene e personalmente ho l’opportunità di mettermi in gioco”. Pur essendo un classe 2000ha già avuto unaesperienza del torneo di Serie A2 OldWildWest.