Angori suona la carica | La strada è giusta

(Di venerdì 30 agosto 2024) Un paio di settimane di allenamenti alle spalle e l’Andrea Costa si misura nel primo test prestagionale. Oggi pomeriggio alle 17,30 i biancorossi saranno di scena a Santarcangelo in uno scrimmage a porte chiuse contro la RBR Rimini. Un test contro un avversario di categoria per la formazione di coach Matteoche potrà vedere all’opera i suoi ragazzi in questa prima uscita sul parquet. Squadra che non sarà al completo visto che oltre a Luca Fazzi, non prenderanno parte all’amichevole neppure Luca Toniato, ancora fermo al lavoro a parte e Giacomo Sanguinetti, tenuto precauzionalmente fermo ma senza nulla di preoccupante.