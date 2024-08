Amici ex allievo spiazza i fan confessando | C’è un lato di me che ho sempre tenuto nascosto

Leggi tutta la notizia su isaechia

(Di venerdì 30 agosto 2024) Un exdiha raccontato sui social di averundi sé, fatto di cattive abitudini che lo hanno spinto a prendere una pausa dalla musica. Stiamo parlando di Elia Flagella, in arte Ayle, protagonista della ventitreesima edizione didi Maria De Filippi. Attraverso un lungo post pubblicato su Instagram, l’exdiha spiegato: Ciao a tutti. C’è undi me che ho. Penso che sia giusto parlarne soprattutto per le persone che mi vogliono bene. Sono una persona che ha molte difficoltà a trovare del piacere nelle piccole cose e che ha molte difficoltà a porsi dei limiti. Questi problemi mi hanno portato a stare male, talmente male da dover fare una pausa da tutto e da tutti. Ho voluto stressare il mio corpo finché la corda non si è spezzata.