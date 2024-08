America’s Cup la barca di New Zealand cade dalla gru

Leggi tutta la notizia su seriea24

(Adnkronos) – Brutte notizie per il team Emirates Newall'Cup 2024: alla fine delle regate di oggi per la Louis Vuitton Cup, la gru d'alaggio ha ceduto durante il sollevamento delladetentrice del titolo. "Durante il recupero dell'AC75navigazione oggi -scrive il team sul suo sito-, la gru si è rotta durante il sollevamento sul supporto dellaed è atterrata pesantemente. Tutti i membri del team sono al sicuro. L'entità del danno sarà valutata il prima possibile". Il Taihoro è da oggi impegnato nei round robin della Vuitton Cup, ma le sue regate non assegnano punteggio.