AEW | La WWE ci ha provato per Strickland prima del rinnovo considerato fuori mercato I dettagli

(Di venerdì 30 agosto 2024) Ildi Swervecon la AEW sarebbe uno dei più remunerativi di tutto il business. Il Wrestling Observer, nelle ultime ore, ha ricostruito le settimane che hanno portato al nuovo accordo per l’ex campione del mondo e per il suo manager, Prince Nana, rimasti alla corte di Tony Khan almeno fino al settembre 2029. Dave Meltzer, sempre vicino alle dinamiche della promotion di Tony Khan, ha riportato inoltre come la WWE ci abbiaconcretamente per riportare l’ex Hit Row in quel di Stamford, defilandosi dopo l’offerta irrinunciabile della AEW, considerata ““. Nonostante ciò ildinon lo avvicina, come guadagni, ai big name WWE come Roman Reigns, Randy Orton e Cody Rhodes, ma sarebbe realmente uno dei contratti più importanti a livello mondiale sempre secondo il WON.