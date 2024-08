Virtus buone risposte Il ko con Forlì non pesa

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di giovedì 29 agosto 2024)65 UNIEURO FORLI’ 74:Masciarelli 16, Galicia, Morina 11, Valentini 6, Magagnoli 7, Vannini 1, Santandrea, Anaekwe 6, Kadjividi 6, Ambrosin 4, Ricci 7. All.: Galetti UNIEURO FORLI’:Tavernelli 6, Harper 3, Pollone 3, Del Chiaro 14, Gaspardo 16, Parravicini 4, Cinciarini 16, Magro 4, Pascolo 2, Pinza 6, Errede, Mariuzzo. Dawson n.e. All.: Martino Parziali: 15-13, 33-34, 50-54 Fa bella figura laImola del nuovo coach forlivese Gianluca Galetti nell’amichevole di allenamento (punteggio azzerato dopo ogni quarto: chissà per quali ragioni) contro l’Unieuroalla prima uscita in un PalaRuggi piuttosto gremito ed una tribuna quasi gremita.