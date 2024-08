Vela Caterina Banti e il ritiro | L’oro il miglior modo per chiudere carriera

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di giovedì 29 agosto 2024) “vinto alle ultime Olimpiadi in coppia con Ruggero Tita è stato ilpossibile per finire la miadi atleta. Lo avevo deciso da qualche mese, e non ho rimpianti, ora devo pensare a cosa farò nella vita. Sì, Ruggero già lo sapeva”., 37enne velista due volte oro olimpico nella classe Nacra 17 in coppia con Ruggero Tita, si pronuncia così sul suodall’attività agonistica ai microfoni di Radio Sportiva. “Ho una serie di idee e progetti in testa per il futuro, ma sono ancora in essere, ed è prematuro parlarne. Però mi piacerebbe restare nel mondo dello sport e ridare cosa ho imparato in tutti questi anni”, ha aggiunto l’azzurra. “A Marsiglia su di noi c’era tantissima pressione da parte della federe del Coni – ha detto–, perché tutti dicevano ‘tanto Tita erivinceranno’. Invece nulla è scontato. Ma siamo stati bravi”.