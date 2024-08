Taekwondo | Espinoza Carranza Ulambayar e Yasur trionfano nella prima giornata alle Paralimpiadi

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 29 agosto 2024) Va in archivio ladi competizioni didi Parigi 2024. Oggi, giovedì 29 agosto, si sono svolte sul tatami del Grand Palais tre gare, quelle riservatecategorie K44-58 Kg maschile, K44 -52 kg femminile e K44 -47 kg femminile.K44 -47 kg femminile a spuntarla è stata la peruvianaLeonor Angelica che, in un match dominato, ha battuto l’uzbeka Isakova Ziyodakhon per 10-4. Il bronzo è invece andato alla thailandese Khwansuda Phuangkitcha, la quale ha battuto per superiorità (4-4) l’iraniana Maryam Abdollahpour Deroi, oltre che alla rifugiata Zakia Khudadadi, vittoriosa a causa del ritiro della marocchina Naoual Laarif.