Serie A – La storia favorisce l' Inter con l' Atalanta Vanoli con il Toro sfida il passato | tre punti a Venezia a 205 su Sisal it

(Di giovedì 29 agosto 2024) (Adnkronos) - Roma, 29 agosto 2024 – L'apre la terza giornata diA nel primo big match dell'anno che mette di fronte i campioni d'Italia all'. Il derby regionale, anche di natura cromatica, rappresenta già un piccolo bivio per entrambe in attesa di sapere l'esito degli altri scontri diretti di giornata ovvero Lazio-Milan e, soprattutto, Juventus-Roma. L', per gli esperti, parte favorita a 1,62 rispetto al 5,25 dell'con il pareggio in quota a 4,00. Un divario netto dovuto allarecente dellaavendo i ragazzi di Inzaghi una striscia aperta, tra campionato e Coppa Italia, di cinque successi consecutivi. Inoltre la Dea non espugna San Siroista da 10 anni grazie alla doppietta di Jack Bonaventura che rese vana la rete di Maurito Icardi.