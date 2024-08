Red Bull 64 Bars è Artie 5ive il nuovo protagonista

Leggi tutta la notizia su funweek

(Di giovedì 29 agosto 2024)appuntamento con Red64che per il quarto episodio della nuova stagione sceglie come. Il brano, disponibile sul canale YouTube RedDroppa, segue le potenti esibizioni di Rhove, Kid Yugi e Massimo Pericolo, consolidando ulteriormente il prestigio del format musicale più iconico di Red, che continua a essere un appuntamento imperdibile per gli amanti del rap. Le 64 barre inedite diincarnano perfettamente lo spirito del format, che riporta il rap alla sua essenza. Un’arena in cui gli artisti più in voga collaborano con beatmaker di alto livello per creare brani unici, rispettando una sola regola: 64 misure di puro rap, senza ritornelli. Foto di Gabriele Seghizzi da Ufficio StampaNel suobrano,padroneggia con abilità le barre, combinando i temi classici del rap con riferimenti originali e personali.