Quiet Life | recensione del film di Alexandros Avranas – Venezia 81

Leggi tutta la notizia su cinefilos

(Di giovedì 29 agosto 2024)deldi81 Nel panorama medico esistono ancora malattie poco conosciute, la cui origine rimane in gran parte un mistero. Tra queste c’è la Child Resignation Syndrome, o Sindrome della Rassegnazione Infantile, una condizione che colpisce bambini e adolescenti rifugiati insieme alle loro famiglie. Di natura psicologica, questa sindrome compromette la coscienza, inducendo un coma profondo dal quale il soggetto potrebbe non risvegliarsi. La Svezia sembra essere l’epicentro di questo fenomeno, una scoperta inante che ha spintoa sentire la necessita di portare su schermo questa storia. Nasce cosìchescrive e dirige, presentato in Concorso nella sezione Orizzonti alla 81esima edizione della Mostra del Cinema di, dove ha ricevuto una standing ovation in Sala Darsena.