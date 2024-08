Questi Sconcerto alle Paralimpiadi di Parigi | cos' hanno regalato a Bebe Vio | Video

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di giovedì 29 agosto 2024) Un regalo gradito, ma decisamente fuori luogo e poco utile quello fornito dalla Nazionale italiana aVio. Qualcuno, sui social, parla addirittura di "sfregio" e di "mancanza di rispetto" per l'atleta azzurra, simbolo del legame tra sport e disabilità e volto azzurrodiappena cominciate Ma lei, la 27enne schermitrice e stella assoluta della specialità , ci scherza su come d'altronde ha sempre insegnato. Colpita da meningite da bambina, è stata costretta all'amputazione di tutti e quattro gli arti. Una tragedia che non l'ha mai fermata dal rincorrere sogni spesso preclusi alla stragrande maggioranza dei cosiddetti "normodotati". Alla veneziana oro olimpico nel fioretto a Rio 2016 e Tokyo 2021, il team italiano ha inviato una valigia contenente tutte le divise da indossare in pedana e a Casa Italia.