Ospedale senza aria condizionata | Un’altra estate d’inferno nei reparti

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 29 agosto 2024) Ennesimaimpianto di condizionamento all’di Cittiglio. La denuncia arriva dal consigliere regionale Samuele Astuti, che ha presentato un’interrogazione in merito. "È dal 2020 - attacca l’esponente del Partito Democratico - che la Regione ha stanziato i fondi per l’impianto di condizionamento deidi degenza. Nel 2021 ha indetto una procedura negoziata per l’affidamento della progettazione e nel maggio 2022 sono stati affidati i lavori, ma la ditta aggiudicatha chiesto la risoluzione del contratto e le altre ditte in graduatoria hanno rifiutato il lavoro. Il 3 luglio scorso è stato affidato l’adeguamento del progetto, necessario alla nuova aggiudicazione dei lavori. Un intervento fuori tempo massimo.