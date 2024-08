Monopattini il pericolo numero uno

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 29 agosto 2024) Vorrei chiedere al sindaco e al comandante della Polizia municipale se credono, con 10 blocchi di New Jersey in pvc e un piccolo cartello di divieto, di aver risolto il problema delle bici e soprattutto deisotto i portici della città . Penso che i vigili con libretto dei verbali siano più utili a dissuadere i ciclisti indisciplinati/maleducati. Non parlo poi della "piccolezza" dei forti rumori, del tremolio dei palazzi, della polvere e dello smog sotto i portici causato dai mezzi di cantiere. Davide Rocchetta  Risponde Beppe Boni L'inciviltà di chi scambia i portici di Bologna, patrimonio Unesco ma soprattutto della collettività , per una pista ciclabile sarebbe da massimo della pena. Ma il massimo della pena previsto ad oggi è una contravvenzione, per cui molti fuorilegge deielettrici (i peggiori) e delle biciclette, se ne infischiano.