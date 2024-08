Marche il campo extralarge di Matteo Ricci

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 29 agosto 2024) Nelper strappare leal centrodestra immaginato dall’eurodeputato dem, candidato (ancora) in pectore del centrosinistra alle elezioni regionali del 2025, ci sarebbe posto anche per l’ex governatore Gian Mario Spacca, sempre che questi accettasse di tornare in un’alleanza a guida Pd, il partito col quale ruppe nel 2015 alla vigilia delle elezioni regionali vinte poi da Luca Ceriscioli. Dal palco della festa dell’Unità, a Pesaro, l’altra seraha tirato fuori la sorpresa in chiave marchigiana: “largo? Io, per esempio, nellevorrei rivedere Gian Mario Spacca con il centrosinistra”. D’altronde, è la stessa strategia che l’ex sindaco di Pesaro ha indicato per il suo partito in chiave nazionale.