Lukaku al Napoli Mertens | Gli ho già consigliato dove mangiare

(Di giovedì 29 agosto 2024) Driesdà il benvenuto a Romelu, l’ex attaccante azzurro ha già guidato Big Rom alla scoperta della cucina partenopea. Ilaccoglie Romelu, e Driesnon perde tempo per far sentire il nuovo acquisto a casa. L’ex attaccante azzurro ha già pensato al benessere culinario del connazionale. Dopo l’ufficialità del trasferimento di, la pagina della nazionale belga ha pubblicato un post scherzoso: “Chiama Ciro per consigli sui ristoranti!” La risposta di, noto come “Ciro” tra i tifosi napoletani, non si è fatta attendere: “Già fatto”, accompagnata da un cuore azzurro. Questo scambio social ha scatenato l’entusiasmo dei tifosi partenopei, felici di vedere il legame tra vecchie e nuove glorie belghe del. Intanto, Antonio Conte pensa già a come utilizzare