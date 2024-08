LIVE Cobolli-Bergs US Open 2024 in DIRETTA | test importante contro l’emergente belga

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 29 agosto 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuongiorno amici di OA Sport e benvenuti alladel match di 2° turno degli UStra Flavioe Zizou. Il romano ha vinto la prima partita della carriera anche nello Slam newyorchese, dopo averlo fatto agli Australian, al Roland Garros e a Wimbledon. Una stagione di una continuità pazzesca da parte di, che ha raggiunto di prepotenza la top 30 dopo appena 8 mesi di permanenza in top 100. Al momento si trova 30°, vincendo oggi metterebbe in cassa altri 50 punti fondamentali, che non gli darebbero posizioni, ma contribuirebbero ad aumentare il margine sugli inseguitori. Di fronte, un altro giocatore giovane e di belle speranze, ilZizou