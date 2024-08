Lea Michele che dopo Glee è arrivata a Broadway

Leggi tutta la notizia su velvetmag

(Di giovedì 29 agosto 2024) Che fine ha fatto Lea? A volte la finzione può diventare realtà perché,, l’attrice ha debuttato ain un ruolo particolarmente iconico per la sua Rachel Berry. Il tempo disi è concluso da tempo, ma la carriera di molte star procede ben spedita nel mondo dell’intrattenimento. In molti, spesso, si interrogano su dove siano finite le star protagoniste come ad esempio Leache ha interpretato per anni l’ambiziosa Rachel Berry. Lea. Crediti: Ansa – VelvetMagIn realtà, Leaha continuato a coltivare la sua presenza sul piccolo schermo seppur con ruoli secondari come è accaduto con Scream Queens. Poi è stata coinvolta in The Mayor e anche nel film per la TV Natale alle Hawaii.è stata sicuramente la sua paretntesi più importante, che le ha permesso di coltivare anche la sua passione per il canto.