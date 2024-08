La cattolichina Wrs a bordo di Luna Rossa

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 29 agosto 2024) Un ‘pezzo’ di Cattolica adi. L’azienda Wrs, specializzata nella produzione di cupolini per moto, è infatti tra i brand italiani che supportano l’imbarcazione italiana nell’America’s Cup. L’azienda di Cattolica è stata scelta dallo skipper e team director diPrada Pirelli, il riminese Max Sirena, per creare un’innovativa soluzione da utilizzare sulla barca italiana durante le regate della competizione velica più prestigiosa al mondo: i cupolini sugli scafi dell’Ac75. Studiati appositamente per questa imbarcazione e prodotti con un materiale ad alta resistenza con la stessa tecnologia applicata alle moto della MotoGp, i cupolini sono realizzati in un unico pezzo lungo circa due metri e sono in grado di garantire ottima visibilità.