Juventus retroscena Sancho | sì già da gennaio ma Allegri bloccò tutto

(Di giovedì 29 agosto 2024) Jadonè vicinissimo alladi nuovo. Eh sì, perchè già nei mesi scorsi l’esterno del Manchester United è stato a un passo dal vestire di bianconero. L’attuale trattativa estiva è solo un déjà vu di quanto accaduto nel mese di. Illo svela “La Gazzetta dello Sport”. Secondo la ‘Rosea’, lasi era mossa già nello scorso mercato di riparazione puntando l’esterno inglese. Incassato il sì del calciatore e convinto il Manchester United al prestito, la strada sembra in discesa ma Maxdisse no. Il tecnico livornese non voleva stravolgere gli equilibri della rosa a metà stagione, sopratvisti i risultati fino a quel momento ottenuti con lache stava tenendo il passo dell’Inter in un temporaneo testa a testa.