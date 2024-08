Imparare un’altra lingua da piccoli è un grande investimento sul futuro

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di giovedì 29 agosto 2024) Sono oramai sempre meno gli articoli nei quali non si trova neanche una parola in unastraniera, inglese in primis. Un fenomeno che alcuni studiosi descrivono come glottofagoa, con unache pian piano “divora” le altre, prendendo il sopravvento. Un segnale di quanto, tralasciando i dilemmi culturali o etici, parlare l’inglese – o avere una certa dimestichezza – incida oggi anche sulla vita quotidiana. Una tendenza sempre più netta nelle nuove generazioni, che estende la riflessione anche ai bambini più, sui qualiuna(indipendentemente dall’inglese) molto presto ha effetti positivi ben precisi. Il primo da annotare è forse quello più ovvio. Se abituati sin daal contatto con altre lingue, questi si abituano rapidamente, cogliendo naturalmente le sfumature ed avendo una maggior possibilità di sviluppare una pronuncia corretta.