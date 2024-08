Il direttore del Tg2 Antonio Preziosi ospite al Museo Albino Luciani

Leggi tutta la notizia su unlimitednews

(Di giovedì 29 agosto 2024) BELLUNO (ITALPRESS) – Unillustre per ricordare l’indimenticato (e indimenticabile) beato papa Giovanni Paolo I. Sabato 31 agosto, alle 17.30, la Sala Lina Zandò del Musal –di Canale d’Agordo (Belluno)rà l’incontro con il giornalista edel Tg2che presenterà i suoi libri dedicati a papa, Indimenticabile (Rai Libri Cantagalli) e Il sorriso del Papa (San Paolo Editore). Grande conoscitore della vita di Giovanni Paolo I,accompagnerà i presenti in un viaggio attraverso la vita di una figura così importante come quella di. Nell’Indimenticabile,ricostruisce con chiarezza e rigore giornalistico la portata innovativa del breve pontificato di