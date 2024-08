Guida TV Sky Cinema e NOW | Modalità aereo Giovedi 29 Agosto 2024

Leggi tutta la notizia su digital-news

(Di giovedì 29 agosto 2024) Questa sera super i clienti Sky (e in streaming su NOW) ti attende una selezione variegata di film, adatti a soddisfare ogni tipo di spettatore.Su SkyUno HD, alle 21:15 sul canale 301, puoi guardare "", una commedia brillante diretta da Fausto Brizzi con protagonisti Lillo e Paolo Ruffini. La trama segue le vicende di due inservienti aeroportuali che trovano il cellulare di Diego Gardini, un imprenditore di successo noto per la sua arroganza e antipatia. Decidono di approfittare dell'occasione per prendersi una piccola vendetta personale, utilizzando il dispositivo per scombussolare la vita dell'imprenditore, che è in volo e quindi totalmente ignaro di ciò che sta accadendo a terra.