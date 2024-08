Francesca tronista UeD | recap Temptation e storia con Manuel

Leggi tutta la notizia su latuafonte

(Di giovedì 29 agosto 2024) Ultimo aggiornamento 29 Agosto 2024 9:06 am by RedazioneSorrentino è unadi Uomini e Donne 2024/2025. L’ex partecipante diIsland è riuscita ad approdare sul Trono dopo la fine della sua relazione travagliata conMaura. Maria De Filippi e la redazione avevano già pensato di dare questa possibilità alla 24enne, nella passata edizione. La stessa conduttrice aveva dichiarato di aver notare ancora un sentimento forte da parte dinei confronti di. In effetti, nei mesi scorsi sono tornati insieme. Ma ecco che di recente si sono di nuovo lasciati e così la Sorrentino è diventata una, per la felicità dei numerosi fan che la sostengono. Uomini e Donne,Sorrentino: aIsland conSorrentino eMaura hanno partecipato aIsland 2023 la scorsa estate.