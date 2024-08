‘Forum del giornalismo musicale’ al Mei | a Giuseppe Catani il ‘Premio Michele Manzotti’

Leggi tutta la notizia su lopinionista

(Di giovedì 29 agosto 2024) FAENZA – Si sta definendo il programma della nona edizione del “Forum del, in programma a ingresso libero il 5 e 6 ottobre come sempre nell’ambito del Mei – Meeting Etichette Indipendenti. L’evento, ideato da Giordano Sangiorgi e diretto da Enrico Deregibus, è come sempre aperto a proposte o suggerimenti, inviando una mail a enrico.deregibus@gmail.com. Momento importante della due giorni è la consegna del PremioManzotti, riconoscimento per giornalisti o critici musicali creato in ricordo del giornalista della Nazione scomparso prematuramente nel 2022 e presente al Forum sin dalla prima edizione. Il premio quest’anno andrà a, dopo Marcella Sullo, premiata nel 2023, e Federico Savini, premiato nel 2022.è giornalista pubblicista. Marchigiano di Porto Sant’Elpidio, vive e lavora a Bologna. Scrive sui portali web rockit.