Flag football finisce il sogno dell’Italia ai Mondiali Uomini out con gli USA donne beffate dall’Austria

(Di giovedì 29 agosto 2024) Giornata amara per i colori azzurri aidi2024 in corso di svolgimento a Lahti, in Finlandia. Nei due tornei, infatti, le nostre Nazionali sono uscite sconfitte nei rispettivi match ad eliminazione diretta, chiudendo quindi in anticipo i sogni di salire sul podio. La formazione maschile ha ceduto al cospetto degli USA, mentre quella femminile è stata sconfitta ai quarti di finale. Gli azzurri avevano l’arduo compito di fermare i campioni del mondo degli Stati Uniti che, come ampiamente previsto, hanno avuto la meglio sulla nostra formazione con il punteggio di 46 a 21 (24-13 e 22-8) gestendo ogni momento del match nel migliore dei modi e chiudendo diversi drive con mete che hanno fatto la differenza, scavando il solco decisivo. Molto più combattute, invece, le partite della nazionale femminile.