Firenze il distributore eroga diesel invece che benzina | almeno 15 le vetture danneggiate

(Di giovedì 29 agosto 2024) Tra i conducenti fiorentini, nella seconda metà di agosto, sono stati riscontrati diversi problemi ai motori delle auto. Quelli che ad una prima analisi potrebbero sembrare episodi slegati tra di loro – o tenuti insieme solo da una fortuita coincidenza – in realtà sono tutti collegati l’uno all’altro. Il filo conduttore è, in particolare, undi viale Europa, a, cheva erroneamenteche. Il primo caso accertato è quello di una donna che ha fatto il rifornimento il 14 agosto, ma sarebbero15 le persone coinvolte. L’allarme è stato dato sul gruppo Facebook “Sei di Gavinana se 2.0”. I conducenti “colpiti” dall’errore, che continuano ad aggiungersi, si sono riuniti in un gruppo Whatsapp e ora – lo riporta La Nazione – si stanno organizzando con un legale per chiedere un rimborso collettivo.