Fiorentina tra mercato e ambizione europea | Palladino in Ungheria al dentro o fuori in Conference

(Di giovedì 29 agosto 2024) Sei assenti, due punti in campionato, un pareggio all’esordio europeo che non ha convinto proprio nessuno. È il clima che accompagna ladi Raffaeleal primodella stagione. Alle 21:00, dopo il 3-3 dell’andata al Franchi, i viola faranno visita alla Puskas Akademia in occasione del ritorno dello spareggio diLeague. All’indisponibilità di Gudmundsson, ai box per un problema ad un polpaccio, si sono aggiunte quelle di Barak, Brekalo, Christensen ed Infantino, esclusi per motivi di, mentre l’ultimo arrivato Adli è rimasto a Firenze e aspetta la chiamata tra i convocati per il match interno col Monza. “Siamo qui per vincere e passare il turno – ha dichiaratoin conferenza stampa alla vigilia. – Le insidie non mancheranno come abbiamo visto nella gara d’andata, però ci siamo preparati e siamo pronti.