Finti Turisti Scoperti all' Aeroporto di Pescara | Quattro Albanesi Respinti dalla Polizia di Frontier

Leggi tutta la notizia su abruzzo24ore.tv

(Di giovedì 29 agosto 2024)cittadinisono statiall'didopo essere arrivati in Italia fingendosi. I viaggiatori, di età compresa tra i 50 e i 60 anni, erano sbarcati da un volo proveniente da Tirana e hanno inizialmente dichiarato di trovarsi in Italia per motivici. Tuttavia, i loro racconti non hanno convinto gli agenti didia, guidati dal vicequestore Dino Petitti. Durante i controlli, ihanno fornito risposte evasive riguardo alla loro breve permanenza e alla finalità del viaggio. Solo successivamente hanno ammesso di essere giunti in Italia con l'intento di cercare lavoro come autotrasportatori, non avendo il visto necessario per svolgere attività lavorativa nel Paese.