Festival di Venezia Angelina Jolie | Ho cantato come Maria Callas alla Scala e tremavo sul palco Io fan dell’opera? Ero più punk ascoltavo i Clash

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 29 agosto 2024)è sbarcata aldel cinema diperché ha interpretato la Divinain “”, il nuovo film di Pablo Larraín, habitué al Lido, dove lo scorso anno ha vinto il premio per la sceneggiatura con “El Conde”. Così, dopo “Jackie” – sulla vedova Kennedy – e “Spencer” – su Lady Diana, stavolta la lente del regista cileno – con Steven Knight in sceneggiatura – si poggia sugli ultimi giorni di vita del più grande soprano mai vissuto. “Se ero una fan? Ero più una. – ha detto in conferenza stampa l’attrice – Amavo tutta la musica, ma probabilmentepiù di tutti. Mi sono avvicinataascoltandola. Ci sono delle registrazioni di quando insegnava, ho usato quelle.