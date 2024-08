Farai cantare anche gli angeli | è morta la star italiana del web le cause

Leggi tutta la notizia su tvzap

(Di giovedì 29 agosto 2024) La notizia della sua morte ha lasciato un vuoto incolmabile nel cuore di chi l’ha amata e seguita attraverso i suoi video virali. Se n’è andata a 63 anni, ‘na guagliona’, come si definiva lei.se malata da tempo, non ha mai smesso poe qualche tiktok divertente per la gioia delle numerose persone che la seguivano. Oggi i funerali. Leggi: Sorbillo, dopo la pizza con l’ananas arriva quella con il cocomero: è polemica (VIDEO) Leggi: Meccanico racconta le truffe ai clienti: chi sono le vittime Èladel web, Pinarella Esposito Pinarella Esposito, icona transgender e celebrità del web, nota per il suo spirito indomabile, se n’è andata all’età di 63 anni. Molto popolare per i suoi video, da qualche tempo era sbarcatasui social più recenti, come TikTok, riscuotendo subito un grande successo.