Entusiasmo in casa Samb Oltre tremila abbonamenti

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 29 agosto 2024) Lataglia e supera quotaabbonati. Numero importante per la Serie D anche superiore a quello di club professionistici e che riflette il grandedei tifosi in vista della nuova stagione agonistica. La campagna, denominata "Emozione Unica," era partita il primo agosto ed aveva subito avuto una grande risposta con 1.728 tessere staccate nel primo giorno di apertura. I settori più richiesti sono stati la Curva Nord, che ha visto esaurirsi in pochissime ore quasi tutti i posti disponibili, e la Tribuna Centrale. Ora l’obiettivo è quello di superare quota 3.758registrati lo scorso anno. Un traguardo estremamente ambizioso che testimonia la volontà della società di tornare nel calcio professionistico dopo la delusione della scorsa stagione conclusa al quarto posto e la sconfitta nella finale play off con L’Aquila.