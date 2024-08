Elodie e Diletta Leotta esercizi all' aria aperta Roba bollente Milano si infiamma | Guarda

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di giovedì 29 agosto 2024) Sarà che la bellezza “capita” come ha lei stessa rivelato, ma è pur vero che per mantenerla occorre tanto sforzo e una buona dose di fatica. Stiamo parlando diche, insieme all'amica, ha deciso di “abbellire” la biblioteca degli alberi di, un ampio parco alle spalle di Piazza Gae Aulenti e nei pressi dell'abitazione della showgirl, con un allenamento intensivo di primo mattino. Il parco, infatti, è dotato di alcuni attrezzi da palestra, utilizzabili dai cittadini. Certo, il sole è già alto e agosto è ancora ben presente, ma il personal trainer di entrambe non la pensa così e le ha fatte sgobbare di brutto. Un bel modo per ricominciare, insomma, dopo le vacanze estive.