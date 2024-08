Due auto a fuoco nella notte a Latina | indagano i carabinieri

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di giovedì 29 agosto 2024) Intervento Notturno deie dei Vigili delDurante lascorsa, idella Sezione Radiomobile del NORM della Compagnia disono intervenuti in Via Austria e successivamente in Via Chiariello in seguito a un incendio che ha coinvolto duevetture parcheggiate. Distruzione Completa dei Veicoli Le fiamme, che sono state prontamente domate dai Vigili del, hanno completamente distrutto entrambe levetture. L’incendio ha causato danni ingenti, rendendo irriconoscibili i veicoli coinvolti. Indagini in Corso per Determinare le Cause Sono attualmente in corso indagini attive da parte del N.O.R.M. CC della Compagnia diper determinare le cause dell’incendio e risalire a eventuali responsabili. Lerità stanno valutando tutte le ipotesi, incluso il possibile dolo.