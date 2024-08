Dall’Italia all’Austria il pressing dei Paesi Ue per rinviare il regolamento contro la deforestazione

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di giovedì 29 agosto 2024) La Repubblica Ceca ha chiesto alla Commissione europea di posticipare l’entrata in vigore della, riaccendendo ildi alcuniUe affinché la nuova squadra guidata da Ursula von der Leyen decida di rimettere mano al provvedimento. «L’impatto sulle singole aziende e sulle catene di fornitura è difficile da stimare in questo momento. Per ridurre al minimo i potenziali effetti negativi, la Commissione deve dare tempo sufficiente a tutti gli attori per familiarizzare con gli strumenti chiave necessari per implementare il», ha fatto sapere in una nota ufficiale l’ufficio stampa del ministero dell’Agricoltura ceco. «Dato che ciò non è ancora stato fatto – continua il comunicato – noi, come molti altri Stati membri dell’Ue, chiediamo che l’attuazione delvenga posticipata».