Dalla Juve al Napoli il colpo last minute spiazza tutti | Conte ha deciso

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di giovedì 29 agosto 2024) Nonostante un calciomercato ormai agli sgoccioli, ilcerca di ultimare la sua squadra per soddisfare le richieste di. Spunta, così, una nuova suggestionentus. Fra due giorni, ilè chiamato a scendere in campo contro il Parma. Sugli spalti di un gremito Maradona, il popolo partenopeo cercherà conferme e certezzesquadra guidata da Antonio, dopo un avvio shock ribaltato dal tris sul Bologna. Nonostante una seconda prova in campionato superata con ottimi voti, ci si aspetta che il tecnico salentino possa portare in campo ancora qualche piccolo cambiamento, rispetto a quanto già visto con le formazioni delle prime due giornate. I tifosi, dopo averlo accolto in trionfo, potrebbero acclamare a gran voce già l’esordio di Romelu Lukaku.