Da Tamberi a Jacobs le stelle dell' Atletica al Galà dei Castelli

(Di giovedì 29 agosto 2024) AGI - Gianmarco, Marcell, Leonardo Fabbri, Stefano Sottile e il megliomondiale aldeidi Bellinzona (Svizzera). Continua ad arricchirsi di grandi nomi il parterre di atleti presenti alla 14ma edizione deldei, in programma il 9 settembre allo Stadio Comunale di Bellinzona, città capitalea Svizzera Italiana a pochi kilometri dal confine con l'Italia. Ritorna in Ticino, per il secondo anno consecutivo, la star internazionale, campione del mondo ed europeo in carica del salto in alto Gianmarco, che darà vita alla grande rivincitae Olimpiadi di Parigi con il rivale e amico Mutaz Essa Barshim, medaglia di bronzo olimpica, e con il quale ha condiviso l'oro alle Olimpiadi di Tokyo nel 2021 con la pari misura di 2 metri e 37. Con loro in pedana anche Stefano Sottile, sorpresae recenti Olimpiadi.