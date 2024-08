Chi è Paolo Gibba Campanardi la stella della TV che partecipa alle indagini sul delitto Verzeni

Leggi tutta la notizia su cultweb

(Di giovedì 29 agosto 2024), detto, è il conduttore di “Metal Detective”, il programma tv di Discovery, DMAX per la precisione, in cui va a caccia di tesori di ogni tipo, nascosti nei posti più lontani. Uno show di super nicchia che tuttavia ha uno zoccolo duro di appassionati. E soprattutto mostra le effettive capacità di un professionista, uno dei centomila metaldetectoristi italiani, scelto per le sue doti dagli inquirenti che stanno indagando sul, infatti, da qualche giorno è all’opera coi volontari del Mu.Re (Museo Recuperanti), armati di metal detector, per cercare l’arma che ha ucciso Sharon. Con i suoi uomini sta scandagliando il parco di Terno d’Isola, in provincia di Bergamo, e le vie del paese dove la trentatreenne è stata uccisa il 29 luglio scorso. A caccia del coltello usato per toglierle la vita.