Calciomercato Udinese si punta Van Breemen

(Di giovedì 29 agosto 2024) “Vogliamo portare ancora più energia, soprattutto in casa, chi viene a Udine deve sapere di giocare contro una squadra aggressiva”. Così il tecnico Runjaic aveva presentato la sfida contro la Lazio. Missione portata a termine dall’che ha poi superato i biancocelesti per 2-1, fornendo soprattutto una grande prestazione. Ora l’obiettivo è quello di terminare nel puntellamento della rosa, soprattutto in considerazione delle ultime uscite che potrebbero cambiare qualcosa nello scacchiere del tecnico. Andiamo dunque a vedere quali sono le ultime novità suldell’