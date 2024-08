Bayesian anche il comandante lascia l' Italia | Cutfield vola in Spagna con un jet privato

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di giovedì 29 agosto 2024) Palermo, 29 agosto 2024 – Hato l’con un jetdiretto in, dove vive con la moglie, il capitano Jamesdel superyacht, affondato al largo di Porticello, nel Palermitano, lunedì 19 agosto. Pur essendo iscritto nel registro degli indagati, non aveva l'obbligo di rimanere in. Prima di lui hannoto il paese gli altri due indagati, l'ingegnere Tim Parker Eaton, 56 anni, responsabile della sala macchine la notte del naufragio, in cui sono morte sette persone tra cui il magnate Mike Lynch e la figlia 18enne Hannah) e Matthew Griffith, il 22enne che era di vedetta. Entrambi sono indagati comeper naufragio colposo e omicidio plurimo colposo. Ma loro due non sono stati interrogati. I magistrati li avevano sentiti nei primi giorni come persone informate sui fatti.