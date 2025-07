Abraham’s boys | una nuova visione sorprendente di dracula e van helsing da un maestro dell’horror

Preparati a immergerti in un universo rinnovato e sorprendente, dove il famoso cacciatore di vampiri e il conte Dracula rivivono in chiavi inedite e avvincenti. Abraham’s Boys: A Dracula Story, diretto da un maestro dell’horror, promette di ridefinire i confini del genere, portando lo spettatore in un viaggio fra mistero, paura e suspense. Questa nuova produzione cinematografica, prevista per il 11, saprà catturare l’immaginazione di ogni appassionato di horror classico e moderno.

La produzione cinematografica continua a espandere le opere di Joe Hill, noto scrittore e figlio del celebre Stephen King, con un nuovo adattamento ispirato alla sua interpretazione del mondo di Bram Stoker. In particolare, si tratta di Abraham's Boys: A Dracula Story, un film che propone una rivisitazione originale e alternativa della figura di Van Helsing e degli eventi successivi al romanzo classico. Questa pellicola, prevista per il 11 luglio 2025, si inserisce nel filone delle produzioni horror che esplorano i personaggi iconici in chiave moderna e creativa. una narrazione che reinventa il mito di van helsing.

