L’attesa per “Alien: Pianeta Terra” si scalda con un nuovo teaser che ci regala il primo sguardo inedito allo spietato Xenomorfo. Pronti a immergervi in un universo oscuro e avvincente, Disney promette suspense e terrore nelle profonde atmosfere di questo prequel ambientato due anni prima degli eventi iconici. La suspense cresce: cosa ci riserverà questa avventura sotto la minaccia del mostro più temuto di sempre?

Con l’avvicinarsi della data di uscita del 12 agosto, l’attesa per “Alien: Pianeta Terra” cresce, e finalmente possiamo dare un’occhiata più approfondita a ciò che ci aspetta. Disney ha rilasciato un nuovo teaser trailer che include secondi inediti della serie, offrendoci il primo vero sguardo allo Xenomorfo nella sua terrificante gloria, mentre si avvicina furtivamente a una vittima indifesa. Questa serie prequel, ambientata due anni prima del film originale di Alien, segna un evento epocale: per la prima volta, i temuti Xenomorfi arrivano sul nostro pianeta. Lo Xenomorfo su “Alien: Pianeta Terra”: Un Terrore in Arrivo. 🔗 Leggi su Nerdpool.it