Altro che parametro zero | le commissioni degli agenti e la nuova strategia dei club

Altro che parametro zero! Nel calcio di oggi, tra commissioni degli agenti e nuove strategie dei club, nulla è mai come sembra. David alla Juventus arriva a costo zero, ma dietro questa facciata si celano dinamiche complesse e interessi economici in continua evoluzione. Le grandi squadre stanno rinnovando le proprie tattiche per affrontare questa nuova era: scopri come stanno rivoluzionando il mercato e i bilanci.

David alla Juventus arriva a costo zero: ma è davvero così? Nel calcio moderno la "parcella" dei procuratori è sempre più pesante nei bilanci delle società e nessuno sfugge alla regola non scritta. Però. Le strategie delle grandi squadre stanno cambiando: ecco come. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Altro che "parametro zero": le commissioni degli agenti e la nuova strategia dei club

