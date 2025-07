F1 il problema misterioso della Ferrari | SF-25 con poca prestazione per un motivo

La Ferrari SF-25, protagonista di un 2025 ricco di sfide, nasconde un problema misterioso che ne compromette le prestazioni. Nonostante la vettura si dimostri competitiva nelle sessioni di libere e qualifiche, un'ombra aleggia tra le pieghe delle sue prestazioni: cosa ostacola la sua massima espressione sul tracciato? Quanto accaduto a Silverstone, dove la Rossa ha brillato nelle prove ma ha deluso in gara, è solo la punta dell’iceberg di un enigma ancora da svelare.

Un problema misterioso. La Ferrari SF-25 continua a presentarsi come una vettura difficile da mettere a punto nel Mondiale 2025 di F1, viste le sue prestazioni imprevedibili, più nel male che nel bene. Quanto accaduto nel 12° round a Silverstone è stato lo specchio di questa situazione in cui la Rossa è stata super performante nelle tre sessioni di libere nelle Q1 e Q2 delle qualifiche, ma nel momento di estrarre il meglio è mancato qualcosa. Ne aveva parlato il pilota monegasco Charles Leclerc: " Non è un problema di bilanciamento, non è un problema di grip, ma non voglio entrare nei dettagli, è semplicemente qualcosa di molto strano che si manifesta soprattutto nei tratti ad alta velocità rendendo tutto più difficile.