Gualtieri | Per noi casa è diritto fondamentale puntiamo a 30mila nuovi alloggi

Gualtieri sottolinea l'impegno del governo di Roma nel garantire il diritto fondamentale alla casa, puntando a un piano ambizioso di 30mila nuovi alloggi di edilizia residenziale pubblica. Attualmente insufficienti, queste abitazioni rappresentano una priorità per ridurre le disparità con le grandi capitali europee. Con determinazione, si mira a trasformare questa visione in realtà nel prossimo futuro, perché ogni cittadino merita una casa dignitosa e accessibile.

(Agenzia Vista) Roma, 08 luglio 2025 "Un'altra grande priorit√† √® quella della casa. Abbiamo 30mila case di edilizia residenziale pubblica. Quelle attuali sono troppo poche. Vogliamo arrivare alle medie delle grandi capitali europee. La percentuale di case pubbliche √® molto pi√Ļ alta. Ci vorranno un po' di anni. Adesso ne compriamo 2000 o 3000, ma noi vogliamo comprare 20mila di Erp e 30mila di ERS. La casa per noi √® un diritto fondamentale" cos√¨ il sindaco di Roma Roberto Gualtieri, a margine della sua partecipazione alla festa dell'Unit√† di Roma. Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev. 🔗 Leggi su Iltempo.it ¬© Iltempo.it - Gualtieri: "Per noi casa √® diritto fondamentale, puntiamo a 30mila nuovi alloggi"

In questa notizia si parla di: casa - 30mila - gualtieri - diritto

Gualtieri: Per noi casa √® diritto fondamentale, puntiamo a 30mila nuovi alloggi; Trump: Putin √® sempre gentile, ma sta dicendo un sacco di str***ate sull'Ucraina; Trump: Zohran Mamdani incapace e comunista, se fosse eletto New York non sarebbe pi√Ļ la stessa.

Gualtieri: "Per noi casa è diritto fondamentale, puntiamo a 30mila nuovi alloggi" - (Agenzia Vista) Roma, 08 luglio 2025 "Un'altra grande priorità è quella della casa. Scrive msn.com

Gualtieri insieme ai sindaci europei per il diritto alla Casa - MSN - Il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, è volato a Barcellona per incontrare il sindaco Jaume Collboni, ... Come scrive msn.com