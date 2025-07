Attore di severance interpreta un serial killer reale nel teaser della nuova serie di ottobre

Preparati a un viaggio nel lato oscuro della mente umana. Nella nuova serie "Devil In Disguise", in arrivo il 16 ottobre su Peacock, Michael Chernus interpreta il famigerato serial killer John Wayne Gacy, portando in scena una delle figure più inquietanti della serialità criminale reale. Con otto episodi che promettono un'analisi approfondita del male, questa serie ti lascerà senza fiato e rivoluzionerà il modo di guardare il crimine. Non perdere l’appuntamento con il terrore...

La piattaforma di streaming Peacock ha svelato il primo teaser ufficiale della nuova serie drammatica incentrata sul crimine, Devil In Disguise: John Wayne Gacy, prevista per il debutto il 16 ottobre 2025. La produzione, affidata a Patrick Macmanus, noto per il suo lavoro su Dr. Death, vede nel cast Michael Chernus nel ruolo del famigerato serial killer, John Wayne Gacy. La serie si comporrà di otto episodi e promette un'analisi approfondita delle vicende criminali di Gacy, uno dei più noti assassini seriali americani.

