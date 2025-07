Carboni-Genoa sempre più vicini | la formula scelta dall’Inter

Valentin Carboni sta per cambiare aria: l'Inter, alle prese con il mercato estivo, pare aver scelto di lasciar partire il giovane talento argentino, ormai sempre più vicino al Genoa. Dopo un percorso ricco di sfide e un’ottima prova nelle ultime partite, Carboni si prepara a una nuova avventura che potrebbe delineare il suo futuro nel calcio italiano. Scopriamo insieme i dettagli di questa interessante operazione di mercato.

L'Inter potrebbe privarsi di Valentin Carboni in questa sessione di mercato. Il talento argentino è sempre più vicino al trasferimento al Genoa: ecco la formula scelta. TALENTO – L'Inter e Valentin Carboni si sono ritrovati dopo il brutto infortunio e la breve parentesi al Marsiglia. Il Mondiale per Club è stato un buon banco di prova per testare la tenuta atletica e fisica del calciatore. L'argentino ha risposto presente con un gran gol contro la squadra giapponese dell'Urawa Reds decidendo la sfida al 92° minuto. Il calciatore non solo ha dimostrato grande tecnica e buoni spunti in mezzo al campo ma anche di poter essere una pedina in più spendibile nel 3-4-2-1 di Christian Chivu.