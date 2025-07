Lazio ma come hai fatto a svendere così Pedro Neto?

Lazio, come hai potuto lasciar partire Pedro Neto, un talento che ha dimostrato di poter fare la differenza anche al mondiale per club? Il suo successo con il Chelsea e le sue performance in semifinale riaccendono il dibattito sul passato della società biancoceleste. Mentre lo stadio si illumina di passione e tensione, non possiamo fare a meno di chiedere: quale sarebbe stato il destino della Lazio con Pedro Neto ancora tra le sue fila?

Il portoghese del Chelsea brilla anche nella semifinale del Mondiale per club Le luci del MetLife Stadium illuminano la semifinale del Mondiale per Club, ma un talento brilla più degli altri e riapre una vecchia, dolorosa ferita per il mondo Lazio. Il suo nome è Pedro Neto. Mentre . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Lazio, ma come hai fatto a svendere così Pedro Neto?

In questa notizia si parla di: neto - lazio - fatto - svendere

Pedro Neto-Lazio: ma come abbiamo fatto a lasciarcelo scappare? - L’esterno brasiliano è meraviglioso nella semifinale Le luci del MetLife Stadium illuminano la semifinale del Mondiale per Club, ma un t ... Segnala lazionews24.com

Pedro Neto, la meteora ex Lazio in gol al Mondiale per Club con il Chelsea. Età, carriera, soprannome e la fidanzata - Il Messaggero - Pedro Neto, la meteora ex Lazio in gol al Mondiale per Club con il Chelsea. Da ilmessaggero.it