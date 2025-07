Aversa clochard ucciso a colpi di pistola | fermato 65enne si nascondeva in una cavità di tufo

Una tragica notizia scuote Aversa: un uomo di 45 anni, senza fissa dimora, è stato ucciso a colpi di pistola nel suo rifugio. La svolta arriva con l’arresto di un 65enne, trovato nascosto in una cavità di tufo, sospettato del delitto. La vicenda evidenzia ancora una volta le fragilità del nostro tessuto sociale e la complessità delle indagini. La verità sta emergendo, ma il dolore resta palpabile.

È stato individuato e fermato l’uomo sospettato dell’omicidio di Catalin Ionita, il 45enne senza fissa dimora ritrovato morto in un vecchio deposito, all’interno di un ex distributore di benzina, ad Aversa qualche giorno fa. Si tratta di un uomo di 65 anni, rintracciato nel pomeriggio di mercoledì 8 luglio: era nascosto in una cavità di . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it